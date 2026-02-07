Norovirus-Schock: Finnlands Eishockey-Frauen 0:5 gegen USA

SID 07.02.2026 • 20:09 Uhr Geschwächt von der Erkrankung müssen die Finninnen beim olympischen Eishockey-Turnier eine Pleite hinnehmen. Hilary Knight stellt einen Rekord ein.

Finnlands Eishockey-Frauen sind nach dem Norovirus-Ausbruch in ihrem ersten Turnierspiel bei Olympia chancenlos geblieben. Die Bronzemedaillengewinnerinnen von 2022 verloren gegen den Favoriten USA mit 0:5 (0:1, 0:3, 0:1).

Magen-Darm-Welle legt Finnlands Team lahm – Duell mit Kanada verschoben

Die finnische Mannschaft hätte eigentlich am Donnerstagabend gegen Kanada spielen sollen. Nachdem der Großteil des Teams aber erkrankt war, hatte das IOC das Duell mit den Olympiasiegerinnen von Peking auf den 12. Februar (14.30 Uhr) verlegt. Laut finnischem Verband wären lediglich acht Feldspielerinnen und zwei Torhüterinnen einsatzbereit gewesen, die restlichen 13 Spielerinnen seien von der Durchfallerkrankung betroffen gewesen.

Knight egalisiert US-Torrekord bei klarem 4:0 gegen dezimierte Finninnen

Die Amerikanerinnen hatten vor den Augen von US-Vizepräsident JD Vance gegen die geschwächten Finninnen nur wenig Mühe. Insgesamt standen 49:11 Schüsse in der Statistik. Kapitänin Hilary Knight stellte mit dem 4:0 den Rekord für die meisten Tore bei Winterspielen des Team USA ein, mit 14 Treffern liegt die 36-Jährige nun gleichauf mit Katie King and Natalie Darwitz.