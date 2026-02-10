Niederlage von Japan: Eishockey-Frauen im Viertelfinale

SID 10.02.2026 • 14:48 Uhr Die DEB-Auswahl ist bereits vor dem abschließenden Gruppenspiel nicht mehr von den ersten drei Plätzen der Gruppe B zu verdrängen.

Die deutschen Eishockey-Frauen haben bei den Olympischen Spielen von Mailand/Cortina vorzeitig das Viertelfinale erreicht.

Die Mannschaft von Bundestrainer Jeff MacLeod ist schon vor ihrem abschließenden Gruppenspiel gegen Gastgeber Italien am Dienstag (16.40 Uhr) nicht mehr von den ersten drei Plätzen der Gruppe B zu verdrängen, das steht nach dem 0:4 (0:1, 0:2, 0:1) der japanischen Auswahl gegen Tabellenführer Schweden fest.

Bei ihrer bislang letzten Olympiateilnahme waren die deutschen Frauen 2014 in Sotschi in der Gruppenphase ausgeschieden.

DEB-Auswahl vor hoher Hürde im Viertelfinale

In Mailand ziehen in der schwächer eingestuften Gruppe B die drei besten Mannschaften ins Viertelfinale ein, mit einem Sieg gegen Italien könnte sich die Auswahl des Deutschen Eishockey-Bundes (DEB) noch auf den zweiten Platz verbessern.