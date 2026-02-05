Norovirus-Schock: Finnland vs. Kanada bei Olympia verlegt

SID 05.02.2026 • 14:35 Uhr Mehr als die Hälfte des finnischen Frauen-Eishockeyteams liegt flach - das IOC terminiert das Spiel für den 12. Februar neu.

Bei den Olympischen Winterspielen in Mailand und Cortina ist das erste Topduell des Eishockey-Turniers der Frauen kurzfristig abgesetzt worden.

Weil das Norovirus einen Großteil der finnischen Mannschaft erwischt hat, hat das IOC das für Donnerstagabend (21.10 Uhr) geplante Spiel der Weltranglistendritten gegen die Weltranglistenersten aus Kanada auf den 12. Februar (14.30 Uhr) verlegt.

„Dies war eine notwendige Entscheidung, die den Geist der Olympischen Spiele und die Integrität des Wettbewerbs widerspiegelt“, teilte das IOC am Donnerstag mit.

Wie Finnlands Verband mitteilte, seien nur acht Feldspielerinnen und zwei Torhüterinnen einsatzbereit gewesen, die restlichen 13 Spielerinnen seien von der Durchfallerkrankung betroffen. Hätte Finnland nicht antreten können, wäre Kanada kampflos zum 1:0-Sieger erklärt worden.