Die USA haben nach dem Gewinn der ersten olympischen Goldmedaille im Eishockey seit 1980 mit einer berührenden Geste für große Emotionen gesorgt.
Olympia 2026: Berührende Geste nach Gold - US-Stars feiern mit Kindern von totem Teamkollegen
Berührende Szenen nach Olympia-Gold
Nach der Übergabe der Medaillen posierte die versammelte Mannschaft hinter einem Trikot ihres verstorbenen Teamkollegen Johnny Gaudreau. Darüber hinaus holten die US-Spieler Gaudreaus Tochter Noa und den ältesten Sohn Johnny, der am Sonntag zwei Jahre alt wurde, für das Teamfoto auf das Eis.
„Johnny Hockey“, wie der NHL-Star genannt wurde, kam 2024 bei einem Verkehrsunfall zusammen mit seinem Bruder Matthew ums Leben. Die Gaudreau-Brüder waren mit dem Fahrrad unterwegs, als sie von einem alkoholisierten SUV-Fahrer erfasst und tödlich verletzt wurden.
Olympia: USA gedenken verstorbenem NHL-Star
Am Sonntag waren zudem Gaudreaus Witwe Meredith und seine Eltern beim Spiel um die Goldmedaille als Zuschauer dabei. Bei allen Spielen, die die USA bei den Winterspielen in Italien bestritten hatten, hing jeweils das Trikot mit der Nummer 13 von Gaudreau in der Umkleidekabine.
Johnny Gaudreau galt einst als einer der spektakulärsten Eishockeyspieler der Welt. In 763 Spielen für die Calgary Flames und die Columbus Blue Jackets erzielte er 743 Scorerpunkte. In seiner besten Saison 2021/2022 für Calgary markierte er in 82 Spielen 115 Punkte.