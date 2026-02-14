Newsticker
Olympia 2026: Deutsche Eishockey-Frauen vs. Kanada heute live im Free-TV, Stream und Ticker

Olympia-Kracher für Deutschland

Die deutschen Eishockey-Frauen stehen im olympischen Viertelfinale vor einer Herkulesaufgabe. Gegen Kanada geht es um den Einzug ins Halbfinale.
Laura Kluge wird im Eishockey-Duell mit Gastgeber Italien zur Matchwinnerin. Durch ihr tolles Solo sichert sie der DEB-Auswahl den 2:1-Sieg. Auch wenn das Viertelfinale für die deutschen Damen bereits sicher war, konnte so der zweite Platz in der Gruppe gefestigt werden.
Auf die deutsche Frauen-Eishockey-Mannschaft wartet bei den Olympischen Winterspielen 2026 eine echte Mammutaufgabe. Im Viertelfinale bekommt es das Team von Bundestrainer Jeff MacLeod mit Rekord-Olympiasieger Kanada zu tun. Die Nordamerikanerinnen sicherten sich mit einem 5:0-Erfolg gegen Finnland Rang zwei in der starken Gruppe A.

Kanada und die USA dominieren das olympische Frauen-Eishockey seit Jahrzehnten – sämtliche Olympiasiege gingen bislang an eines der beiden Teams.

Olympia-Eishockey der Frauen heute live: So verfolgen Sie das Viertelfinale Deutschland - Kanada im Free-TV

Das Viertelfinale zwischen Deutschland und Kanada steigt am Samstag um 16.40 Uhr.

Deutschland beendete die Vorrunde in Gruppe B auf Rang zwei und qualifizierte sich damit für die K.o.-Phase. Im Vergleich zur letzten Olympia-Teilnahme 2014 in Sotschi, als bereits in der Gruppenphase Schluss war, präsentiert sich das Team diesmal stabiler und defensiv kompakt.

Dennoch geht die deutsche Auswahl als klarer Außenseiter ins Viertelfinale. Kanada zählt erneut zu den Gold-Favoriten, auch wenn das Team zuletzt eine überraschend deutliche 0:5-Niederlage gegen die USA hinnehmen musste.

Kanada: Eine sehr schwere Aufgabe

Für Deutschland bedeutet das Duell die größte Herausforderung des Turniers. Um ins Halbfinale einzuziehen, braucht es eine nahezu perfekte Defensivleistung, Effizienz vor dem Tor – und möglicherweise eine Torhüterin in Topform.

Gelingt die Überraschung, wäre es einer der größten Erfolge in der Geschichte des deutschen Frauen-Eishockeys.

