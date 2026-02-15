Olympia 2026: Dieser Gegner wartet auf das DEB-Team

SPORT1 16.02.2026 • 00:22 Uhr Die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft kämpft um den Einzug ins Viertelfinale. Dieser Gegner wartet auf Leon Draisaitl und Co.

Die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft kämpft nach der Klatsche gegen die USA (1:5) um den Einzug ins Viertelfinale bei den Olympischen Spielen.

In der Qualifikation geht es am Dienstag gegen Frankreich, ein Gegner, der eher zur Kragenweite passt. Der Traum von einer Medaille lebt - trotz einer ernüchternden Vorrunde mit nur einem Sieg aus drei Spielen.

Gegen die USA sahen die zahlreichen deutschen Fans - darunter Boris Becker, den es in seiner Wahlheimat Mailand in die Santagiulia Arena gezogen hatte - eine einseitige Partie, in der die Hockeystars der USA bisweilen nur das Nötigste taten.

NHL-Reihe um Draisaitl kämpfte um jeden Puck

Das war aber oft zu schnell, zu intensiv für die Mannschaft von Bundestrainer Harold Kreis. Die NHL-Reihe um Draisaitl kämpfte um jeden Puck, doch das kostete Kraft.

Zach Werenski (20.), Auston Matthews (24./47.), Brock Faber (38.) und Tage Thompson (42.) trafen für das US-Team, das um den ersten Olympiasieg seit dem „Wunder von Lake Placid“ 1980 spielt.