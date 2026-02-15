Olympia 2026: Eishockey, Deutschland - USA mit Draisaitl heute live im TV, Stream und Ticker

SPORT1 15.02.2026 • 18:00 Uhr Bei den Olympischen Winterspielen steht für das deutsche Eishockey-Team am Sonntag ein schwerer Gegner im Terminplan. Die USA warten auf das Team um Leon Draisaitl und Co.

Das dritte Vorrundenspiel bei den Olympischen Winterspielen hält für die deutschen Eishockey-Männer einen ganz harten Brocken bereit. Am Sonntagabend (21.10 Uhr im LIVETICKER) warten die USA auf Leon Draisaitl und Co.

Dabei muss das deutsche Team defensiv eine bessere Leistung zeigen als bei der 3:4-Niederlage gegen Lettland im zweiten Vorrundenspiel. Insbesondere im Hinblick auf die K.o.-Runde war diese Pleite ein herber Dämpfer.

Nur die drei Gruppensieger sowie der beste Zweite stehen direkt im Viertelfinale. Dabei hatte Deutschland ähnlich wie zum Auftakt gegen Dänemark einen Traumstart erwischt.

„Wir hatten mit Sicherheit genug Chancen“, sagte Topstar Draisaitl, der bei zehn Abschlüssen ohne Torerfolg geblieben war. „Es war heute halt nicht mehr drin. Wir müssen jetzt gegen die USA unser Spiel spielen, unser Ding spielen“, forderte der Star der Edmonton Oilers.

Auch John-Jason Peterka wollte sich nicht zu viele Gedanken machen. „Wir müssen einfach unsere Chancenverwertung verbessern. Das Spiel muss abgehakt werden, so schnell wie möglich“, betonte der Stürmer der Utah Mammoth.

Die deutschen Kufencracks gerieten vor allem im zweiten Drittel defensiv dennoch zunehmend in Schwierigkeiten und leisteten sich Undiszipliniertheiten. Tobias Rieder stellte mit einem Foul an der Bande eine doppelte Unterzahl her. Lettland bestrafte dies prompt.

Solche Fehler dürften gerade gegen den Top-Favoriten aus den USA noch härter bestraft werden. Es wären in jedem Fall Bonuspunkte gegen die Amerikaner, sollte Deutschland überraschen können.

