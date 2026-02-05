Zum Auftakt des olympischen Eishockey-Turniers in Mailand 2026 bekommt es die deutsche Frauen-Nationalmannschaft am Donnerstag (ab 12.10 Uhr im LIVETICKER) mit Schweden zu tun.
Olympia 2026, Eishockey heute live: Deutschland-Schweden im Free-TV, Stream & Ticker - Deutsche Überraschung zu Olympia-Start?
Deutscher Coup zum Olympia-Start?
Die deutschen Eishockey-Frauen eröffnen am Donnerstag das olympische Eishockey-Turnier der Frauen. Gegner sind die favorisierten Schwedinnen.
Die deutschen Frauen peilen einen erfolgreichen Auftakt an
© IMAGO/Nordphoto
Während die deutschen Damen bei den vergangenen olympischen Spielen 2022 in Peking nicht teilnahmen, ging es für Schweden bis ins Viertelfinale. Dort setzte es allerdings eine herbe 0:11-Klatsche gegen Kanada.
Olympia heute: So verfolgen Sie Deutschland - Schweden (F) LIVE im Free-TV, Livestream, Ticker
- TV: ZDF, Eurosport
- Livestream: sportstudio.de, sportschau.de
- Liveticker: SPORT1.de und SPORT1 App
Die deutsche Mannschaft befindet sich mit Schweden, Frankreich, Italien und Japan in der nominell schwächer besetzten Gruppe B des Olympia-Turniers der Frauen. Nachdem alle Mannschaften jeweils aufeinander trafen, geht es für die besten drei Nationen ins Viertelfinale.
Dort könnten Duelle mit Finnland, Kanada, Schweiz, Tschechien und den USA warten. Die stärksten Nationen nach der Frauen-Weltrangliste duellieren sich zuvor in Gruppe A.