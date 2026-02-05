Olympia 2026, Eishockey heute live: Deutschland-Schweden im Free-TV, Stream & Ticker - Deutsche Überraschung zu Olympia-Start?

SPORT1 05.02.2026 • 09:00 Uhr Die deutschen Eishockey-Frauen eröffnen am Donnerstag das olympische Eishockey-Turnier der Frauen. Gegner sind die favorisierten Schwedinnen.

Zum Auftakt des olympischen Eishockey-Turniers in Mailand 2026 bekommt es die deutsche Frauen-Nationalmannschaft am Donnerstag (ab 12.10 Uhr im LIVETICKER) mit Schweden zu tun.

Während die deutschen Damen bei den vergangenen olympischen Spielen 2022 in Peking nicht teilnahmen, ging es für Schweden bis ins Viertelfinale. Dort setzte es allerdings eine herbe 0:11-Klatsche gegen Kanada.

Olympia heute: So verfolgen Sie Deutschland - Schweden (F) LIVE im Free-TV, Livestream, Ticker

TV : ZDF, Eurosport

: ZDF, Eurosport Livestream : sportstudio.de, sportschau.de

: sportstudio.de, sportschau.de Liveticker: SPORT1.de und SPORT1 App

Die deutsche Mannschaft befindet sich mit Schweden, Frankreich, Italien und Japan in der nominell schwächer besetzten Gruppe B des Olympia-Turniers der Frauen. Nachdem alle Mannschaften jeweils aufeinander trafen, geht es für die besten drei Nationen ins Viertelfinale.