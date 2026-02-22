Olympia 2026: Unfassbarer Fehlschuss im Eishockey-Finale

Eishockey-Superstar Nathan MacKinnon hat sich im olympischen Finale gegen die USA (1:2 nach Overtime) einen unfassbaren Fehlschuss geleistet und es verpasst, seine Mannschaft auf die Siegerstraße zu bringen.
Unfassbarer Fehlschuss im Finale
Der Kanadier ließ rund elf Minuten vor dem Ende des dritten Drittels den sicher geglaubten 2:1-Führungstreffer aus, als der NHL-Star der Colorado Avalanche aus wenigen Metern das leere Tor verfehlte. „Leeres Tor. Was für Möglichkeiten auf beiden Seiten, da kannst du gar nicht mehr atmen!“, kommentierte der ehemalige deutsche Eishockeyspieler Rick Goldmann im ARD-Stream.
USA siegt in der Overtime
Der 30 Jahre alte MacKinnon hatte die Kanadier mit seinem Siegtreffer zum 3:2 gegen Finnland erst vor wenigen Tagen ins Finale geschossen. Im Endspiel lag Kanada gegen den Erzrivalen aus den USA zunächst mit 0:1 zurück, Cale Makar sorgte für den zwischenzeitlichen Ausgleich.
Im dritten Drittel verfehlte MacKinnon dann das leere Tor, eine Entscheidung um Gold fiel erst in der Overtime: NHL-Superstar Jack Hughes erlöste die USA und sorgte für kanadische Tristesse. Ein Fehlschuss, der MacKinnon und seine Teamkollegen womöglich um den Triumph gebracht hat.