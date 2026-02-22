Olympia 2026: Unfassbarer Fehlschuss im Eishockey-Finale

Maximilian Huber 22.02.2026 • 20:23 Uhr Im olympischen Eishockey-Finale leistet sich der kanadische NHL-Star Nathan MacKinnon einen unfassbaren Fehlschuss. Später verliert sein Team gegen den Erzrivalen aus den USA.

Eishockey-Superstar Nathan MacKinnon hat sich im olympischen Finale gegen die USA (1:2 nach Overtime) einen unfassbaren Fehlschuss geleistet und es verpasst, seine Mannschaft auf die Siegerstraße zu bringen.

Der Kanadier ließ rund elf Minuten vor dem Ende des dritten Drittels den sicher geglaubten 2:1-Führungstreffer aus, als der NHL-Star der Colorado Avalanche aus wenigen Metern das leere Tor verfehlte. „Leeres Tor. Was für Möglichkeiten auf beiden Seiten, da kannst du gar nicht mehr atmen!“, kommentierte der ehemalige deutsche Eishockeyspieler Rick Goldmann im ARD-Stream.

USA siegt in der Overtime

Der 30 Jahre alte MacKinnon hatte die Kanadier mit seinem Siegtreffer zum 3:2 gegen Finnland erst vor wenigen Tagen ins Finale geschossen. Im Endspiel lag Kanada gegen den Erzrivalen aus den USA zunächst mit 0:1 zurück, Cale Makar sorgte für den zwischenzeitlichen Ausgleich.