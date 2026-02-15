Olympia: Boris Becker feuert deutsche Eishockey-Stars an

Julius Schamburg 15.02.2026 • 22:47 Uhr Boris Becker ist bei den Olympischen Spielen 2026 zu Gast. Der 58-Jährige feuert die deutschen Eishockey-Stars in Mailand an.

Beim Stand von 0:2 gegen Ende des zweiten Drittels wurde Becker in der Milano Santagiulia Ice Hockey Arena von den TV-Kameras eingefangen. Neben ihm saß Fernsehmoderator Johannes B. Kerner.

Der Olympia-Coup von Becker und Stich

1992 hatte Becker bei den Olympischen Sommerspielen von Barcelona gemeinsam mit Michael Stich im Herren-Doppel triumphiert.

In Wimbledon stieg Becker 1985 zum jüngsten Sieger der Geschichte beim traditionsreichen Turnier auf.