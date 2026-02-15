Olympia: Boris Becker feuert deutsche Eishockey-Stars an

Prominenter Besuch bei den Olympischen Winterspielen 2026: Tennis-Legende Boris Becker ist beim letzten Vorrundenspiel der deutschen Eishockey-Herren gegen die USA vor Ort.
Boris Becker bei Olympia aufgetaucht
Boris Becker ist bei den Olympischen Spielen 2026 zu Gast. Der 58-Jährige feuert die deutschen Eishockey-Stars in Mailand an.
Beim Stand von 0:2 gegen Ende des zweiten Drittels wurde Becker in der Milano Santagiulia Ice Hockey Arena von den TV-Kameras eingefangen. Neben ihm saß Fernsehmoderator Johannes B. Kerner.
Der Olympia-Coup von Becker und Stich
1992 hatte Becker bei den Olympischen Sommerspielen von Barcelona gemeinsam mit Michael Stich im Herren-Doppel triumphiert.
In Wimbledon stieg Becker 1985 zum jüngsten Sieger der Geschichte beim traditionsreichen Turnier auf.
Von 2013 bis 2016 betreute er Novak Djokovic und führte den Serben zu sechs Grand-Slam-Siegen.