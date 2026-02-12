Olympia-Eishockey: Deutschland - Dänemark heute live im Free-TV, Stream und Ticker - NHL-Star Draisaitl legt los

SPORT1 12.02.2026 • 18:00 Uhr Für Leon Draisaitl und die historisch beste deutsche Eishockey-Nationalmannschaft startet endlich das Olympische Turnier. Auftaktgegner ist dabei kein Geringerer als WM-Schreck Dänemark.

Die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft ist so stark besetzt wie vielleicht noch nie. Mit Kapitän Leon Draisaitl wird eine enorme NHL-Power auf dem Eis stehen. Auch Teamkollegen wie Moritz Seider, Tim Stützle und John-Jason Peterka bringen all ihre Erfahrung aus der US-Liga als Leistungsträger mit in dieses Olympische Turnier.

Zum Auftakt wartet auf die deutsche Mannschaft WM-Schreck Dänemark (21.10 Uhr). Die Skandinavier besiegten Deutschland damals schon in der Vorrunde. Kapitän Draisaitl blickt aber optimistisch auf das Duell: „Ich habe natürlich nicht viel von Dänemark gesehen in den letzten Jahren“, sagte er dem SID vor seinem DEB-Comeback nach über sechs Jahren: „Ich denke, wir werden gut vorbereitet sein.“

Eishockey bei Olympia 2026: Formt sich um Draisaitl ein Team?

Die deutsche Nationalmannschaft besteht bei diesem Turnier aus einer bunten Mischung von Spielern. Mit dabei sind insgesamt neun NHL-Stars, die in ihren eigenen Mannschaften als Leistungsträger gelten.

Bei Olympia werden sie alle etwas zurückstecken müssen und als eine geschlossene Mannschaft auftreten: „Das Wichtigste ist, dass wir uns als Mannschaft schnell finden, dass wir unsere Rollen akzeptieren und einnehmen“, sagte Fahnenträger Draisaitl.