Die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft ist so stark besetzt wie vielleicht noch nie. Mit Kapitän Leon Draisaitl wird eine enorme NHL-Power auf dem Eis stehen. Auch Teamkollegen wie Moritz Seider, Tim Stützle und John-Jason Peterka bringen all ihre Erfahrung aus der US-Liga als Leistungsträger mit in dieses Olympische Turnier.
Olympia-Eishockey: Deutschland - Dänemark heute live im Free-TV, Stream und Ticker - NHL-Star Draisaitl legt los
Olympia-Auftakt für Draisaitl und Co.
Zum Auftakt wartet auf die deutsche Mannschaft WM-Schreck Dänemark (21.10 Uhr). Die Skandinavier besiegten Deutschland damals schon in der Vorrunde. Kapitän Draisaitl blickt aber optimistisch auf das Duell: „Ich habe natürlich nicht viel von Dänemark gesehen in den letzten Jahren“, sagte er dem SID vor seinem DEB-Comeback nach über sechs Jahren: „Ich denke, wir werden gut vorbereitet sein.“
Olympia-Eishockey heute live: So verfolgen Sie Deutschland - Dänemark im Free-TV
- TV: ZDF, Eurosport
- Stream: sportschau.de, sportstudio.de, joyn
- Ticker: SPORT1.de und SPORT1 App
Eishockey bei Olympia 2026: Formt sich um Draisaitl ein Team?
Die deutsche Nationalmannschaft besteht bei diesem Turnier aus einer bunten Mischung von Spielern. Mit dabei sind insgesamt neun NHL-Stars, die in ihren eigenen Mannschaften als Leistungsträger gelten.
Bei Olympia werden sie alle etwas zurückstecken müssen und als eine geschlossene Mannschaft auftreten: „Das Wichtigste ist, dass wir uns als Mannschaft schnell finden, dass wir unsere Rollen akzeptieren und einnehmen“, sagte Fahnenträger Draisaitl.
Der Fokus der wenigen Trainingseinheiten vor dem Start lag vor allem darauf, die Stars aus der besten Liga der Welt zu integrieren. Nur so werden die Deutschen ein Märchen wie in Pyeongchang 2018 wiederholen können. Damals holte die DEB-Auswahl ohne jegliche NHL-Stars recht überraschend die Silbermedaille.