Olympia-Eishockey: Deutschland - Lettland heute live im Free-TV, Stream und Ticker - Draisaitl und Stützle gefordert

SPORT1 14.02.2026 • 09:00 Uhr Die deutschen Eishockey-Männer sind mit einem Sieg gegen Dänemark in das olympische Turnier gestartet. Jetzt wartet Lettland auf die DEB-Stars. So können Sie das Spiel live verfolgen.

Für die deutschen Eishockey-Männer steht das zweite Gruppenspiel gegen Lettland auf dem Programm (ab 12.10 Uhr im LIVETICKER). Beim Auftaktsieg gegen Dänemark startete die DEB-Auswahl zwar mit einem Blitz-Tor von Leon Draisaitl nach 23 Sekunden gut in die Partie.

Doch danach schlichen sich kleine Ungenauigkeiten und Absprachefehler in das deutsche Spiel ein. Letzten Endes konnte Deutschland dank eines Doppelpacks von NHL-Star Tim Stützle mit 3:1 gewinnen.

Olympia-Eishockey heute live: So verfolgen Sie Deutschland - Lettland ab 12.10 Uhr im Free-TV

Stützle: „Noch direkter und schneller spielen“

Der Sieg im ersten Gruppenspiel sicherte den Deutschen wichtige Punkte. „Wir nehmen aus diesem Spiel sehr viele positive Dinge mit, haben zugleich aber auch Aspekte, die wir zukünftig verbessern möchten. Wir können auf diesem Spiel aufbauen, um auch in den nächsten Partien erfolgreich zu sein“, sagte der deutsche Bundestrainer Harold Kreis nach dem Spiel.

Vor allem im Zusammenspiel und was die Chancenverwertung angeht, gebe es noch Luft nach oben. „Wir könnten noch direkter und schneller spielen, da habe ich persönlich und wir als Mannschaft noch Verbesserungspotenzial. Aber ich bin mir sicher, dass wir hier unseren Rhythmus finden werden, und freue mich auf die kommenden Spiele“, fasste Doppeltorschütze Tim Stützle zusammen.