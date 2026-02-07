Olympia 2026: Gegner verneigt sich vor Deutschland

SID 07.02.2026 • 15:12 Uhr Die DEB-Auswahl zeigt im zweiten Gruppenspiel eine starke Reaktion auf die Auftakt-Niederlage. Gegner Japan wacht zu spät auf.

Die deutschen Eishockey-Frauen haben nach ihrem Fehlstart bei den Olympischen Spielen eindrucksvoll zurück in die Spur gefunden. Zwei Tage nach der Auftakt-Niederlage gegen Schweden (1:4) besiegte die Mannschaft von Bundestrainer Jeff MacLeod Japan mit 5:2 (3:0, 2:2, 0:0) und nahm das Viertelfinale wieder ins Visier.

Der Einzug in die Runde der letzten acht ist bei der ersten Olympia-Teilnahme seit 2014 das Minimalziel des deutschen Teams.

Nach dem Spiel sorgten die Japanerinnen für eine schöne Geste, indem sie sich vor dem deutschen Team verneigten.

Blitzstart der DEB-Frauen: 3:0-Führung nach 14 Minuten

Kapitänin Daria Gleißner brachte die Auswahl des Deutschen Eishockey-Bundes (DEB) in Mailand bereits nach 44 Sekunden in Führung, Stürmerin Emily Nix (9.) erhöhte vor den Augen von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier.

In der Folge ließ sich das deutsche Team auch von einer stärkeren Phase der Japanerinnen nicht aus der Ruhe bringen und legte durch Nicola Hadraschek (14.) noch im ersten Drittel den dritten Treffer nach.

Doppelschlag und japanische Antwort – aber kein Anschluss gelingt

Hadraschek (26.) mit ihrem zweiten Tor und Laura Kluge (31.) schraubten das Ergebnis in der Folge in die Höhe.

Die Japanerinnen, gegen die die DEB-Auswahl ihre Olympia-Generalprobe Ende Januar noch verloren hatte, blieben nach den Anschlusstreffern durch Mei Miura (37.) und Yumeka Wajima (38.) zwar am Drücker. Zur Aufholjagd kam es jedoch nicht.

Frankreich, Italien – und dann das drohende Hammer-Los USA/Kanada

Im dritten Vorrundenspiel trifft Deutschland am Montag (16.40 Uhr/ARD und Eurosport) auf Frankreich, letzter Gegner ist tags darauf (16.40 Uhr/ZDF und Eurosport) Gastgeber Italien.