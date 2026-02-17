Olympia: Eishockey-Superstar Draisaitl verrät sein Senf-Geheimnis

Karina Präg 17.02.2026 • 06:26 Uhr Deutschlands Eishockey-Star Leon Draisaitl isst im Spiel gegen die USA ein kleines Päckchen Senf. Nun hat er diese im ersten Moment sehr ungewöhnliche Maßnahme erklärt.

Während Leon Draisaitl im Spiel gegen die USA eine kurze Verschnaufpause auf der Bank bekam, wurde er dabei gefilmt, wie er ein kleines gelbes Senfpäckchen verputzte. Ein im ersten Moment sehr komischer Pausensnack während eines Olympia-Spiels. Nun hat der NHL-Spieler den Grund für seine Essenswahl erklärt.

„Ab und zu, wenn ich so das Gefühl habe, dass es dazu (zu Krämpfen, Anm. Red.) kommen könnte, dann bin ich da ein bisschen proaktiv und hau mir so einen Löffel Senf rein“, sagte der deutsche Eishockey-Superstar bei Eurosport. Für ihn wirke das am besten gegen Krämpfe.

Olympia: Essigsäure im Senf soll helfen

Die im Senf enthaltene Essigsäure soll dabei gegen mögliche Muskelkrämpfe helfen. Auch in anderen Sportarten werden ähnlich skurrile Mittel eingesetzt.

So greift beispielsweise der Tennisprofi Carlos Alcaraz gerne zu Gurkensaft. Bei den Australian Open hatte er im Spiel gegen Alexander Zverev Muskelkrämpfe und trank daraufhin einen Saure-Gurken-Saft mit Essig. Anschließend gewann er das Spiel gegen die deutsche Nummer eins.

Die Essigsäure regt die Durchblutung der Muskulatur an und kann somit Krämpfe lindern oder ihnen vorbeugen.

Für Draisaitl und Co. geht es ums Viertelfinale

Geholfen hatte die Stärkung Draisaitl allerdings nicht: Mit dem 1:5 gegen die US-Stars gab es die zweite Niederlage nacheinander. Im Duell mit Frankreich geht es am Dienstagmittag (12.10 Uhr) um den Einzug ins Viertelfinale.

Das werde „ein schwieriges Spiel“, betonte Draisaitl. Aber natürlich sei es eine Mannschaft, „die schlagbar ist. Das wissen wir. Wenn wir unser Spiel durchziehen und ein bisschen konsequenter sind, haben wir eine gute Chance, das Spiel zu gewinnen.“

