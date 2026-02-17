Olympia: Trump erwägt wohl Besuch des Eishockey-Finals

SPORT1 17.02.2026 • 18:30 Uhr US-Präsident Donald Trump erwägt einen Kurztrip nach Mailand zu den Olympischen Winterspielen - allerdings nur unter einer Bedingung.

US-Präsident Donald Trump erwägt offenbar einen Kurzbesuch bei den Olympischen Winterspielen. Wie die italienische Tageszeitung Corriere della Sera berichtet, soll Trump das Eishockey-Finale der Männer in Mailand am kommenden Sonntag besuchen - allerdings nur, falls das US-Team das Endspiel erreicht.

Demnach würde der Präsident nach dem Spiel auch an der Abschlusszeremonie teilnehmen. Eine offizielle Bestätigung aus Washington steht bislang aus.

Noch im Januar hatte das Weiße Haus mitgeteilt, dass Trump nicht Teil der offiziellen US-Delegation zur Eröffnungsfeier am 6. Februar seien werde. Stattdessen führten Vizepräsident J.D. Vance und Außenminister Marco Rubio die Delegation an.

Olympia - Eishockey: US-Team ist auf Kurs

IOC-Sprecher Mark Adams wollte sich zu möglichen Reiseplänen des US-Präsidenten nicht äußern. Man kommentiere grundsätzlich keine Reisen von Staatsoberhäuptern, erklärte Adams und verwies auf das Weiße Haus.

Die Spiele wurden am 6. Februar eröffnet und laufen noch bis zum 22. Februar. Insgesamt stehen 116 Medaillenentscheidungen auf dem Programm.