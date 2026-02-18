Olympia: Tschechien verpasst große Sensation

SID 18.02.2026 • 19:26 Uhr Beim olympischen Eishockeyturnier steht der Topfavorit Kanada im Viertelfinale dicht vor dem Aus. Die Entscheidung in diesem Krimi fällt in der Overtime.

Goldfavorit Kanada hat das frühe Aus bei den Olympischen Winterspielen gerade noch abgewendet und auf dramatische Art und Weise das Halbfinale erreicht.

Das Starensemble um Connor McDavid und Sidney Crosby lag in der Runde der letzten acht gegen Tschechien bis wenige Minuten vor dem Ende zurück, rettete sich in die Verlängerung und setzte sich mit 4:3 (1:2, 1:0, 1:1, 1:0) durch.

Eishockey: Tschechien schnuppert gegen Kanada an Sensation

Mitch Marner erzielte 1:22 Minuten in der Overtime nach einem Solo per Rückhand das goldene Tor. Zuvor hatte Nick Suzuki (57.) die Führung der aufopferungsvoll kämpfenden Tschechen durch Ondrej Palat (53.) im Schlussdrittel egalisiert.

Kanadas Torhüter Jordan Binnington hielt den Rekord-Olympiasieger mit einer Parade knapp eine Minute vor dem Ende des dritten Drittels im Spiel. Allerdings verlor der Favorit wohl Topstar Crosby, der im Mitteldrittel verletzt in die Kabine musste und nicht wieder zurückkehrte.

Kanada hatte zuvor einen Start nach Maß erwischt, die Tschechen schlugen nach dem frühen kanadischen Führungstreffer durch Toptalent Macklin Celebrini (4.) aber zurück. Lukas Sedlak (9.) und David Pastrnak (15.) drehten die Begegnung noch im ersten Drittel für die Tschechen, die zum Auftakt der Vorrunde noch ein 0:5 gegen Kanada kassiert hatten.

Im Powerplay erzielte Nathan MacKinnon (33.) den Ausgleich, bevor Palat das Eishockey-Mutterland vor den Augen von Wayne Gretzky an den Rande einer Niederlage brachte.

McDavid stellt Olympia-Rekord ein

In Peking vor vier Jahren war Kanada noch im Viertelfinale gegen Schweden ausgeschieden. Zuvor waren die Ahornblätter in Pyeongchang 2018 in der Vorschlussrunde an der deutschen Mannschaft gescheitert. Ihre neunte und bislang letzte Goldmedaille gewannen die Nordamerikaner 2014 in Sotschi.

Mit der für viele Experten besten Auswahl des Turniers ist Kanada neben den USA in Mailand der große Favorit auf Gold. Im Halbfinale am Freitag treffen die Kanadier auf die Schweiz oder Peking-Olympiasieger Finnland.