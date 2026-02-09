Sieg im Overtime-Krimi: Deutschland muss dennoch bangen

SID 09.02.2026 • 19:50 Uhr Sieg in der Verlängerung. Dennoch müssen Deutschlands Eishockey-Frauen bei den Olympischen Spielen um das Viertelfinale bangen.

Die deutschen Eishockey-Frauen haben bei den Olympischen Spielen die Chance auf den vorzeitigen Einzug ins Viertelfinale leichtfertig vergeben.

Die Auswahl von Bundestrainer Jeff MacLeod setzte sich am Montag aufgrund einer äußerst schwachen Chancenverwertung überraschend erst nach Verlängerung mit 2:1 (1:0, 0:0, 0:1, 1:0) gegen Frankreich durch und kann ihr Minimalziel frühestens zum Abschluss der Gruppe am Dienstag erreichen.

So könnte Deutschland weiterkommen

Das deutsche Team steht in Gruppe B auf Rang drei (5 Punkte), am Dienstag (ab 16.40 Uhr im LIVETICKER) geht es gegen den zweitplatzierten Gastgeber Italien (6). Sollte Japan (3), das derzeit auf Platz vier liegt, zuvor nicht in der regulären Spielzeit gegen Tabellenführer Schweden gewinnen (12.10 Uhr), wäre die DEB-Auswahl bereits vor dem Beginn ihres letzten Gruppenspiels weiter.

Zwei Tage nach dem wichtigen Sieg gegen Japan (5:2) trat das deutsche Team in Mailand gegen die punktlosen Französinnen zunächst dominant auf, ließ die Effizienz bei zahlreichen Abschlüssen aber vermissen. Laura Kluge (20.) erlöste die Auswahl des Deutschen Eishockey-Bundes (DEB) mit ihrem Treffer in Überzahl 34 Sekunden vor Ende des ersten Drittels.

Frankreich bestraft deutschen Chancenwucher

Nach der ersten Pause bekamen die deutsche Defensive und Torhüterin Sandra Abstreiter gegen mutigere Französinnen etwas mehr zu tun. Die besseren Chancen erspielte sich aber das DEB-Team, einzig weitere Tore fehlten. 30 Schüsse hatte die Auswahl um Kapitänin Daria Gleißner schon nach zwei Dritteln abgegeben.

Die fehlende Konsequenz vor dem Tor bestrafte Frankreich im Schlussabschnitt: Estelle Duvin (49.) traf durch Abstreiters Beine zum Ausgleich. In der Overtime sicherte Katarina Jobst-Smith (62.) ihrem Team immerhin den wichtigen Zusatzpunkt.