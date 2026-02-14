Unterschenkelverletzung: Olympia-Aus für NHL-Profi Fiala

SID 14.02.2026 • 08:11 Uhr Der Schweizer muss gegen Kanada nach einem Check per Trage vom Eis gebracht werden, die Winterspiele sind für ihn vorbei.

Bittere Gewissheit nach dem Schockmoment: Für den Schweizer Eishockey-Nationalspieler Kevin Fiala sind die Olympischen Spiele vorzeitig beendet. Der NHL-Star erlitt im zweiten Gruppenspiel gegen Kanada am Freitagabend eine Unterschenkelverletzung, wie der Schweizer Verband am Samstag in einer kurzen Mitteilung bekannt gab. Demnach sind weitere Einsätze des Leistungsträgers im Turnier nach den Untersuchungen ausgeschlossen.

Der Profi von den Los Angeles Kings war beim 1:5 der Schweizer in Mailand nach einem Zweikampf mit Kanadas Tom Wilson kurz vor dem Ende des Spiels auf dem Eis liegen geblieben und musste anschließend mit einer Trage vom Eis gebracht werden. „Es ist nicht einfach für uns alle, es ist emotional, einen Spieler auf der Trage zu sehen“, sagte Nationaltrainer Patrick Fischer laut Blick, „es tut mir leid für ihn, Kevin hat alles gegeben.“