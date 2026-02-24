US-Olympiasieger im Weißen Haus von Trump empfangen

Donald Trump hat die Eishockey-Goldmedaillengewinner der USA im Weißen Haus empfangen. „Ich erkenne jeden Einzelnen von euch, ich kenne euch alle“, rief der US-Präsident den Olympiasiegern zu, als die Mannschaft das Oval Office betrat. Sein Büro hatte Trump mit goldenen Verzierungen dekoriert.
US-Stars von Trump empfangen
Die Eishockey-Stars der USA wohnen Trumps Rede zur Lage der Nation bei. Die Frauen-Auswahl hatte die Einladung ausgeschlagen.
Jack (l.) und Quinn Hughes nach dem Olympia-Finale
Die Eishockey-Cracks, die in Mailand gegen Erzrivale Kanada (2:1 n.V.) ihre erste Goldmedaille seit dem „Miracle on Ice“ 1980 in Lake Placid gewonnen hatten, waren zuvor mit einem Charterflug nach Miami geflogen, von dort aus ging es weiter in die Hauptstadt Washington D.C. Vor dem Weißen Haus posierte das Team für Fotos, bevor die Spieler Trumps Rede zur Lage der Nation beiwohnen durften.
Die Eishockey-Frauen der USA hatten die Einladung von Trump laut Medienberichten aus terminlichen Gründen ausgeschlagen.