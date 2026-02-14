Vor DEB-Duell: USA dreht spät auf

SID 14.02.2026 • 23:48 Uhr Vor dem Aufeinandertreffen mit der DEB-Auswahl müht sich die USA gegen Dänemark lange, dann kommt die Tormaschinerie allerdings in Fahrt.

Die USA haben sich vor dem Vorrundenfinale gegen die deutsche Mannschaft beim olympischen Eishockey-Turnier erneut in Torlaune präsentiert. Der Goldfavorit gewann gegen Dänemark dank seiner offensiven Klasse mit 6:3 (1:2, 3:1, 2:0), zeigte aber auch Schwächen in der Defensive.

Das Duell gegen Deutschland steht am Sonntag (21.10 Uhr/ZDF und Eurosport) an.

Die Skandinavier ärgerten den großen Favoriten vor allem in den ersten 30 Minuten. Nick Olesen (2.) und der Bremerhavener DEL-Profi Nicholas Jensen (12.) brachten Dänemark zweimal in Führung.

Matthew Boldy (4.) glich zwischenzeitlich aus, Brady Tkachuk (30.), Jack Eichel (31.), Noah Hanifin (38.), Jake Guentzel (48.) und Jack Hughes (55.) erzielten die weiteren US-Treffer. Philipp Bruggisser, wie Jensen bei den Fischtown Pinguins aktiv, brachte die Dänen mit dem 3:4 kurzzeitig nochmal heran.

Mit dem zweiten klaren Sieg untermauerten die US-Amerikaner ihre Ambitionen auf Rang eins in der Gruppe. Zum Auftakt hatte das Starensemble die lettische Mannschaft mit 5:1 besiegt.