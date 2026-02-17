„Wirkt am besten“: Draisaitl isst Senf gegen Krämpfe

SID 17.02.2026 • 05:41 Uhr Der deutsche Fahnenträger setzt beim Kampf gegen die Ermüdung auf ein ungewöhnliches Mittel.

Die Zuschauer staunten nicht schlecht, als Leon Draisaitl während des Spiels gegen die USA auf der Bank ein kleines Päckchen Senf aussaugte. Doch der Eishockey-Superstar hat dafür eine ganz simple Erklärung. „Senf ist total gut gegen Krämpfe“, sagte der 30-Jährige bei Eurosport: „Wenn man Krämpfe bekommt, wirkt das bei mir am besten. Wenn ich das Gefühl habe, dass es dazu kommen könnte, bin ich ab und zu ein bisschen proaktiv und hau mir einen Löffel Senf rein.“

Geholfen hatte die Stärkung allerdings nicht, mit dem 1:5 gegen die US-Stars gab es die zweite Niederlage nacheinander. Für die K.o.-Phase wünsche er sich, „dass das ganze Land hinter uns steht, wenn jetzt die wirklich wichtigen Spiele anfangen. Da kann man ganz schnell als komplette Nation zusammenkommen. Man merkt das bei der Fußball-WM und den großen Turnieren. Es wäre cool, wenn wir das auch hinbekommen.“