Olympia: Crawford Schnellster - Abfahrer lassen Abschlusstraining aus

Abfahrtstraining nur auf Sparflamme

Beim letzten Probelauf für die Abfahrt am Samstag nehmen nur noch 23 von 44 Startern teil. Die Ergebnisse sind wenig aussagekräftig.
SID
Skirennläufer James Crawford aus Kanada war der Schnellste beim nicht mehr aussagekräftigen Abschlusstraining für die Olympia-Abfahrt in Bormio.

Der Weltmeister im Super-G von 2023 lag vor dem am Vortag gestürzten Daniel Hemetsberger aus Österreich (+1,68 Sekunden) und Adrian Smiseth Sejersted aus Norwegen (+2,47). Der einzige deutsche Starter Simon Jocher kam mit irrelevanten 5,08 Sekunden Rückstand ins Ziel.

Drittes Training nur mit 23 Läufern

Nach bereits zwei absolvierten Trainingsläufen, in denen Ryan Cochran-Siegle (USA) und Mattia Casse (Italien) die Bestzeit erzielten, gingen im dritten Probelauf nur noch 23 der 44 gemeldeten Läufer an den Start.

Sie fuhren meist nur abschnittsweise im Renntempo und ließen es im Schlussabschnitt austrudeln. Dazu gehörte auch Jocher, der bis zur vorletzten Zwischenzeit nur 0,24 Sekunden hinter Crawford lag.

Die Abfahrt auf der Stelvio findet am Samstag statt (11.30 Uhr). Zu den Anwärtern auf die Medaillen gehören neben Weltmeister Franjo van Allmen und Weltcup-Dominator Marco Odermatt (beide Schweiz) auch Kitzbühel-Sieger Giovanni Franzoni und Dominik Paris (beide Italien): Paris ist Rekordsieger auf der Olympiastrecke. Im Weltcup hat er dort bereits sieben Mal gewonnen.

