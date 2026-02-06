Olympia: Crawford Schnellster - Abfahrer lassen Abschlusstraining aus

SID 06.02.2026 • 12:27 Uhr Beim letzten Probelauf für die Abfahrt am Samstag nehmen nur noch 23 von 44 Startern teil. Die Ergebnisse sind wenig aussagekräftig.

Skirennläufer James Crawford aus Kanada war der Schnellste beim nicht mehr aussagekräftigen Abschlusstraining für die Olympia-Abfahrt in Bormio.

Der Weltmeister im Super-G von 2023 lag vor dem am Vortag gestürzten Daniel Hemetsberger aus Österreich (+1,68 Sekunden) und Adrian Smiseth Sejersted aus Norwegen (+2,47). Der einzige deutsche Starter Simon Jocher kam mit irrelevanten 5,08 Sekunden Rückstand ins Ziel.

Drittes Training nur mit 23 Läufern

Nach bereits zwei absolvierten Trainingsläufen, in denen Ryan Cochran-Siegle (USA) und Mattia Casse (Italien) die Bestzeit erzielten, gingen im dritten Probelauf nur noch 23 der 44 gemeldeten Läufer an den Start.

Sie fuhren meist nur abschnittsweise im Renntempo und ließen es im Schlussabschnitt austrudeln. Dazu gehörte auch Jocher, der bis zur vorletzten Zwischenzeit nur 0,24 Sekunden hinter Crawford lag.