Olympia 2026: Historisches Ski-Gold für Brasilien

SID 14.02.2026 • 14:38 Uhr Lucas Pinheiro Braathen gewinnt Olympia-Gold für Brasilien - eine historische Leistung.

Lucas Pinheiro Braathen warf sich überwältigt vor Glück in den Schnee, dann riss er einen Ski in die Höhe, schrie seine Freude in den bedeckten Himmel über Bormio und ließ seinen Tränen freien Lauf: Mit Gold im Riesenslalom und damit der ersten brasilianischen Medaille bei Olympischen Winterspielen hat der gebürtige Norweger Geschichte geschrieben.

„Das brasilianische Ski-Monster! Karneval im Schnee Italiens!“, rief der Kommentator des brasilianischen Pay-TV-Senders SporTV ins Mikrofon, als Braathen, der seit Oktober 2024 für das Heimatland seiner Mutter startet, im Ziel war.

Der 25 Jahre alte Paradiesvogel siegte überlegen vor zwei Schweizern: Marco Odermatt (+0,58 Sekunden), der vor vier Jahren in Peking gewonnen hatte, und Slalom-Weltmeister Loic Meillard (+1,17).

Bester Deutscher auf Platz 13

Bester Deutscher war Alexander Schmid. Der Allgäuer, der sich Mitte Januar einen Haarriss im Sprunggelenk zugezogen hatte, verbesserte sich im zweiten Lauf vom 20. auf den 13. Platz. Fabian Gratz, guter Zehnter nach dem ersten Lauf mit einer kleinen Chance aufs Podest, schied im Finale aus. Anton Grammel belegte Rang 15.

Braathen hatte den Grundstein zum Sieg schon in einem kuriosen ersten Durchgang mit gewaltigen Zeitabständen gelegt. Mit Startnummer eins war ihm ein Traumlauf gelungen - im Zwischenklassement lag er 0,95 Sekunden vor Odermatt, mit ebenfalls großem Abstand folgte dahinter Meillard (+1,57 Sekunden).

Für Odermatt war es am Ende nach Silber in der Team-Kombination und Bronze im Super-G die dritte Medaille in Bormio.

Braathen startet für Brasilien

Braathen hatte im Oktober 2023 einen Tag vor dem Weltcup-Auftakt in Sölden nach einem Ausrüsterstreit mit dem norwegischen Verband zunächst seinen Rücktritt erklärt.

Genau ein Jahr später kehrte er an gleicher Stelle für den brasilianischen Verband zurück. Für Norwegen hat der Paradiesvogel bislang fünf Weltcup-Rennen und den Slalom-Weltcup (2023) gewonnen, für Brasilien eines zu Saisonbeginn im finnischen Levi.

Brasilien hat bei Sommerspielen bislang 170 Medaillen geholt, davon 40 goldene. Erst seit 1992 schickt das Land Athletinnen und Athleten zu Winterspielen - Medaillen gab es bislang keine.

Tatsächlich gibt es Gegenden in Brasilien, in denen Schnee fällt, vor allem im Bundesstaat Santa Caterina. Der dort gelegenen Ort Sao Joaquim trägt sogar den Spitznamen „Land des Schnees“.