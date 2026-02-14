Brasilien winkt erstes Gold bei Winterspielen

SID 14.02.2026 • 10:58 Uhr Der gebürtige Norweger Lucas Pinheiro Braathen liegt nach dem ersten Lauf des kuriosen Riesenslaloms weit vor der Konkurrenz.

Der für Brasilien startende Norweger Lucas Pinheiro Braathen steht vor dem ersten Olympiasieg bei Winterspielen für das südamerikanische Land. Nach einem kuriosen ersten Durchgang des Riesenslaloms auf der Stelvio in Bormio liegt der 25-Jährige mit dem gewaltigen Vorsprung von 0,95 Sekunden vor dem Schweizer Marco Odermatt, der vor vier Jahren in Peking Gold gewonnen hatte.

Auch hinter Odermatt klaffen große Lücken. Der drittplatzierte Weltmeister Loic Meillard aus der Schweiz hat einen Rückstand von 1,57 Sekunden auf Braathen, sein viertplatzierter Landsmann Thomas Tumler 1,89. Eine Außenseiterchance auf eine Medaille hat damit auch noch Fabian Gratz, der als bester Deutscher 0,71 Sekunden hinter Rang drei zurückliegt. "Das ist eine solide Ausgangsposition", sagte er in der ARD.

Braathen hatte am 27. Oktober 2023 nach einem Ausrüsterstreit mit dem norwegischen Verband zunächst seinen Rücktritt erklärt. Ein Jahr später kehrte er in den Weltcup zurück und fährt seitdem für Brasilien, das Heimatland seiner Mutter. Für Norwegen hat er bislang fünf Weltcup-Rennen und den Slalom-Weltcup (2023) gewonnen, für Brasilien eines zu Saisonbeginn im finnischen Levi.