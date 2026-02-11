Olympia 2026: Deutsches Silber-Duo verrät besonderes Ritual

Mette Bech 11.02.2026 • 18:44 Uhr Emma Aicher und Kira Weidle-Winkelmann sorgen bei den Olympischen Spielen gemeinsam für einen deutschen Medaillen-Coup. Doch nicht nur im Ski-Sport harmonieren die beiden: Gemeinsam pflegen sie ein besonderes Ritual.

Bei der Olympia-Premiere der Team-Kombination haben die deutschen Skirennläuferinnen Emma Aicher und Kira Weidle-Winkelmann die Silbermedaille gewonnen. Zu diesem Erfolg gehörte für das Duo ein ganz besonderes Ritual fest zur Wettkampfvorbereitung: eine Runde Darts im Skiraum.

„Wie jeden Abend haben wir auch gestern zusammen gespielt. Das ist eine wichtige Rennvorbereitung für uns“, erzählte Weidle-Winkelmann der Bild.

Olympia: Das besondere Ritual des deutschen Silber-Duos

Die Dartscheibe gilt bei Aicher und Weidle-Winkelmann als echtes Highlight – und offenbar auch als Glücksbringer. „Emma hat gestern mal 120 geschossen, ich war nicht so gut. Aber das haben wir uns für heute aufgehoben.“

Auch abseits von Ski und Darts präsentieren sich Aicher und Weidle-Winkelmann als eingespieltes Team: Die beiden sind eng befreundet und genießen den gemeinsamen Erfolg.

Aicher schon mit zwei Medaillen bei den Olympischen Spielen 2026

Mit der bereits gewonnenen Medaille im Rücken ist die ganz große Anspannung nun weg. „Also Druck haben wir jetzt keinen mehr, da können wir jetzt eigentlich machen, was wir wollen“, sagte die 22-jährige Aicher, die schon in der Abfahrt Silber geholt hatte, entspannt.