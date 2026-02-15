Newsticker
Olympia 2026: Drama um italienisches Ski-Talent Giada d'Antonio

Verletzungsdrama um Ski-Talent

Die Olympischen Winterspiele enden für das italienische Ski-Talent Giada d’Antonio bitter. Bei einem Sturz im Training verletzt sich die 16-Jährige schwer.
Das italienische Ski-Talent Giada d’Antonio hat sich im Training schwer verletzt
Das italienische Ski-Talent Giada d'Antonio hat sich im Training schwer verletzt

© IMAGO/Eibner
© IMAGO/Eibner
Daniel Höhn
Die Olympischen Winterspiele enden für das italienische Ski-Talent Giada d’Antonio bitter. Bei einem Sturz im Training verletzt sich die 16-Jährige schwer.

Das italienische Ski-Talent Giada d’Antonio hat sich bei ihrem Sturz im Training für den Riesenslalom bei den Olympischen Winterspielen das Kreuzband gerissen. Das gab der italienische Skiverband FISI bekannt.

Damit sind nicht nur die Spiele, sondern auch die Weltcupsaison für die 16-Jährige beendet. Wann genau die Operation im rechten Knie erfolgt, soll in Absprache mit der Familie geklärt werden.

Noch keine Weltcuppunkte für d’Antonio

Neben dem Kreuzbandriss verstauchte sich d’Antonio auch noch das Knie, wie es in der Verbandsmitteilung weiter hieß.

Auch wenn es zu Weltcuppunkten bisher nicht reichte, gilt d’Antonio als eines der größten Talente im alpinen Skisport. Die FISI nominierte sie für drei Weltcuprennen in dieser Saison – und sogar für die Olympischen Winterspiele.

