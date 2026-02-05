Newsticker
Ergebnisse
Mediathek

Live TV
Originals
NEWS
ZEITPLAN
ERGEBNISSE
Ski Alpin>

Olympia 2026: Update zu Ski-Ass nach schwerem Sturz

Nach Sturz: Erstes Update zu Ski-Ass

Der Norweger Fredrik Möller stürzt beim ersten Abfahrtstraining der Olympischen Winterspiele. Nun gibt es ein erstes Update zu seinem Gesundheitszustand.
Die Olympischen Winterspiele 2026 finden in Mailand und Cortina statt. Aber auch andere Orte in Italien werden zum Schauplatz der Wettkämpfe. Hier gibt's alle Austragungsorte im Überblick.
SPORT1
Der Norweger Fredrik Möller stürzt beim ersten Abfahrtstraining der Olympischen Winterspiele. Nun gibt es ein erstes Update zu seinem Gesundheitszustand.

Fredrik Möller ist bei seinem schweren Sturz im ersten Abfahrtstraining am Mittwoch bei den Olympischen Winterspielen vergleichsweise glimpflich davongekommen. Wie der Weltverband FIS auf Instagram mitteilte, zog sich der 25-Jährige eine Schulterluxation zu, weitere Verletzungen seien nicht festgestellt worden.

Möller habe „eine Luxation der linken Schulter erlitten. Die Erstbehandlung verlief gut, und das medizinische Team wird nun mit der weiteren Behandlung beginnen“, zitierte die FIS auf Instagram den norwegischen Teamarzt Trond Floberghagen. Welche sportlichen Folgen die Verletzung nach sich zieht, ist derzeit noch offen.

Wenn du hier klickst, siehst du Instagram-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von Instagram dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du hier.
IMMER AKZEPTIEREN
EINMAL AKZEPTIEREN

„Es ist noch zu früh, um etwas über Fredriks weitere Teilnahme an den Olympischen Spielen zu sagen“, heißt es in der Mitteilung weiter. Für Möller wird die Zeit also knapp: Bereits am Samstag steht in Bormio um 11.30 Uhr die Herren-Abfahrt auf dem Programm. Ob der Norweger dann an den Start gehen kann, ist anscheinend ungewiss.

Olympia: Möller stützte bei schweren Bedingungen

Der Sturz ereignete sich am Mittwoch im Mittelabschnitt der berüchtigten Stelvio-Piste in Bormio. Bei Schneefall und diffusem Licht rutschte Möller in einer Linkskurve weg, verlor einen Ski und kam heftig zu Fall. Zunächst richtete er sich noch selbstständig auf, blieb dann jedoch nach vorne gebeugt stehen, griff sich an die Schulter und ließ den linken Arm herabhängen.

Medizinisches Personal eilte umgehend auf die Strecke, versorgte den Athleten und bereitete den Abtransport vor. Wenig später wurde Möller per Helikopter von der Strecke geflogen.

Du hast einen Fehler gefunden oder möchtest uns Feedback geben? Schreibe uns gerne direkt hier!
Zur Startseite