Olympia 2026: Vonns Schicksal erschüttert die USA

SPORT1 08.02.2026 • 15:32 Uhr Die US-Medien reagieren schockiert auf den schweren Sturz von Lindsey Vonn bei Olympia. SPORT1 zeigt die Pressestimmen.

Der heftige Sturz von Lindsey Vonn in der Abfahrt der Olympischen Spiele hat auch die US-Medien geschockt.

Ein „vernichtendes Ende“ für ihr olympisches Comeback beklagte die New York Post. „Es war schneller vorbei als erwartet, und das auf herzzerreißende Weise“, schrieb die Washington Post. SPORT1 zeigt die Pressestimmen zum Vonn-Schock.

Vonn-Schock bei Olympia! „Vernichtendes Ende“

New York Post: „Herzzerreißendes Olympia! Es war schneller vorbei als erwartet, und das auf herzzerreißende Weise. Kurz nach dem Start flog Lindsey Vonn ab und stürzte. Die Zuschauer waren völlig still. Vonn war bereit, für eine weitere Chance auf Gold absolut alles zu riskieren, und diese Anstrengung hat das olympische Comeback, das die Welt in seinen Bann gezogen hat, zu einem vernichtenden Ende gebracht.“

Washington Post: „Lindsey Vonns Olympia-Traum endet mit einem brutalen Crash. In der TV-Übertragung sind ihre Schreie zu hören, als die ausgelassene Menge plötzlich verstummte. Nur zehn Tage zuvor hatte sie sich bei einem Sturz das vordere Kreuzband im linken Knie gerissen.“

„Der Sturz bedeutete ein herzzerreißendes Ende“

The Athletic: „Sie sagte, sie würde es trotz eines Risses des wichtigsten Kreuzbandes in ihrem Knie vor neun Tagen bis zum Start der olympischen Abfahrt schaffen – und sie schaffte es. Die größte Skifahrerin der Geschichte hatte den Traum, sich Abfahrts-Gold bei Olympia zurückzuholen. Er endete in einer Enttäuschung. Mehr als zwei Jahrzehnte lang fuhr niemand härter, aggressiver und furchtloser Ski als Vonn. Das war ihre Superkraft. Sie machte sie zur besten Speed-Skifahrerin in der Geschichte dieses Sports, führte aber auch zu einer Reihe von Unfällen, die ihre Karriere beeinträchtigten und schließlich vor sechs Jahren zu ihrem Karriereende führten. Selbst die Teilnahme heute war ein erstaunliches Ergebnis. Der Sturz bedeutete ein herzzerreißendes Ende für eines der großen Dramen der ersten Tage dieser Winterspiele."