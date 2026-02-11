Olympia 2026: Warum Österreichs Heldinnen im deutschen Haus feierten

Überraschender Besuch im deutschen Haus in Cortina. Zu später Stunde schlugen dort, wo die deutschen Sportler ihre Olympia-Medaillen feiern, plötzlich Katharina Huber und Ariane Rädler auf.
Überraschung im deutschen Haus
Die beiden Österreicherinnen hatten Gold im alpinen Team-Wettbewerb gewonnen und das deutsche Duo Emma Aicher und Kira Weidle-Winkelmann mit fünf Hundertsteln auf Platz zwei verwiesen.
„Das österreichische Haus hat um 24 Uhr zu gemacht oder um 23 Uhr schon, da haben sie die Gunst der Stunde genutzt und sind zu uns gekommen“, klärte Weidle-Winkelmann bei einer Pressekonferenz am Mittwochmorgen auf.
Olympia: Kein Problem für Weidle-Winkelmann
Für Weidle-Winkelmann war das aber kein Problem: „Als Olympiasieger darf man das auch.“
Das deutsche Haus ist für die Zeit der Winterspiele in einem Golfclub oberhalb von Cortina untergebracht. Es gilt als Treffpunkt für die deutschen Olympia-Starter, frühere Sport-Größen, aber auch Prominenz aus Politik und Wirtschaft.