Olympia 2026: Warum Österreichs Heldinnen im deutschen Haus feierten

Holger Luhmann 11.02.2026 • 11:49 Uhr Österreichs Gold-Heldinnen tauchen zu später Stunde plötzlich im deutschen Haus auf. Die Zweitplatzierte Kira Weidle-Winkelmann reagiert.

Überraschender Besuch im deutschen Haus in Cortina. Zu später Stunde schlugen dort, wo die deutschen Sportler ihre Olympia-Medaillen feiern, plötzlich Katharina Huber und Ariane Rädler auf.

„Das österreichische Haus hat um 24 Uhr zu gemacht oder um 23 Uhr schon, da haben sie die Gunst der Stunde genutzt und sind zu uns gekommen“, klärte Weidle-Winkelmann bei einer Pressekonferenz am Mittwochmorgen auf.

Olympia: Kein Problem für Weidle-Winkelmann

Für Weidle-Winkelmann war das aber kein Problem: „Als Olympiasieger darf man das auch.“