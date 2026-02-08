Lindsey Vonn: Schock-Sturz in Cortina – Olympia-Traum geplatzt

SID 08.02.2026 • 12:09 Uhr Die US-Amerikanerin war in Cortina d'Ampezzo trotz eines Kreuzbandrisses an den Start gegangen.

Für Lindsey Vonn ist der Traum von einer Olympia-Medaille nach nur 13 Sekunden geplatzt. Die US-Amerikanerin stürzte bei der Abfahrt in Cortina d’Ampezzo am Sonntag an der ersten kritischen Stelle. Vonn, die auf der Olimpia delle Tofane mit einem Kreuzbandriss an den Start gegangen war, schrie und blieb im Schnee liegen. Helfer schnellten herbei, das Rennen wurde zunächst unterbrochen.

Kreuzbandriss stoppt sie nicht: Vonn setzt alles auf das Olympia-Comeback