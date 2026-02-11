Shiffrin: "Muss in der kurzen Zeit lernen"

SID 11.02.2026 • 05:36 Uhr Die Slalom-Königin Mikaela Shiffrin verpasst die erste Medaillenchance. Wiederholt sich das Drama von Peking?

Slalom-Queen Mikaela Shiffrin wollte die nächste Olympia-Pleite ihrer großen Karriere nicht so recht an sich heran lassen.

„Ich achte darauf, keine Ausreden zu suchen, aber es liegt an vielen verschiedenen Faktoren. Ich habe nicht die richtige Balance gefunden, um mein volles Tempo abzurufen“, sagte die US-Amerikanerin, nachdem für sie und Abfahrts-Olympiasiegerin Breezy Johnson statt der erwarteten Goldmedaille in der Team-Kombination nur Rang vier stand - weil ausgerechnet Weltcup-Dominatorin Shiffrin in Cortina im Stangenwald ungewohnte Schwächen zeigte.

„Ich muss in der kurzen Zeit bis zu den anderen technischen Rennen lernen, was ich tun und anpassen muss“, führte Shiffrin aus und fügte hinzu: „Ich kann aus diesem Tag etwas lernen, und das werde ich auch tun.“

Olympia: Wiederholt sich Shiffrins Trauma?

Das ist auch nötig, denn Abfahrts-Olympiasiegerin Johnson hatte an ihre Teamkollegin nach der besten Zeit in der Abfahrt die Führung übergeben.

Normalerweise ist eine solche Ausgangslage für Mikaela Shiffrin keine unbekannte Situation: Ihre 108 Weltcupsiege (71 im Slalom) sind Rekord, sieben der acht Weltcup-Slaloms in dieser Saison gewann die 30-Jährige, bei ihrem „schwächsten“ Auftritt in Kranjska Gora Anfang Januar wurde sie Zweite.

Am Dienstag aber patzte Shiffrin, erzielte nur die 15.-beste Slalomzeit, verlor auf Silbermedaillengewinnerin Emma Aicher (mit Kira Weidle-Winkelmann) eine ganze Sekunde.