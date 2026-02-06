Weidle-Winkelmann kritisiert Olympia-Piste: Unnötig riskant

SID 06.02.2026 • 14:43 Uhr Nach dem ersten Training auf der Olimpia delle Tofane missfielen der deutschen Skirennläuferin vor allem die "schärferen" Wellen.

Skirennläuferin Kira Weidle-Winkelmann hat nach dem ersten Training für die Olympia-Abfahrt in Cortina d’Ampezzo die Präparierung der Piste kritisiert. „Es will natürlich jeder etwas Besonderes machen für ein Großereignis und mehr Spannung reinbringen. Ich bin da kein großer Fan von“, sagte die 29-Jährige am Freitag und ergänzte: „Unser Sport ist gefährlich genug, da weiß ich nicht, wieso man immer noch mehr machen muss. Das ist einfach unnötig.“

Schärfere Wellen: Weidle-Winkelmann ringt mit ungewohnter Cortina-Piste

Weidle-Winkelmann, die 2021 in Cortina WM-Silber in der Abfahrt gewonnen hatte, missfielen vor allem die „schärferen“ Wellen auf der Olimpia delle Tofane. „Es ist nicht das schöne Cortina, wie man es gewohnt ist“, sagte sie: „Aber jetzt wissen wir’s und müssen damit umgehen“. Am Samstag (11.30 Uhr) steht für die Frauen ein weiteres Training auf dem Programm, am Sonntag (11.30 Uhr/ZDF und Eurosport) soll das Rennen stattfinden.

Neuschnee bremst Medaillenkandidatinnen