Drogendelikte: Olympiasieger angeklagt

SID 24.06.2026 • 02:31 Uhr Bode Miller muss sich Ende Juli vor Gericht verantworten. Der Ski-Olympiasieger plädiert auf nicht schuldig.

Ski-Olympiasieger Bode Miller ist Anfang Juni im US-Bundesstaat Idaho wegen zweier Drogendelikte vorübergehend festgenommen worden. Dies geht nach Informationen des Fernsehsenders ABC aus Gerichtsunterlagen hervor.

Der 48 Jahre alte Miller, Olympiasieger in der Superkombination 2010 und vierfacher Weltmeister, kam nach Zahlung einer Kaution von 5000 Dollar auf freien Fuß. Er plädiert auf nicht schuldig. Sein Gerichtstermin ist für den 29. Juli angesetzt.

Er sei wegen des schnellen Überholens eines anderen Fahrzeugs auf einem Highway in Idaho von der Polizei gestoppt worden, bestätigte Miller auf Instagram. „Mein Freund, der mich begleitete, hatte eine kleine Menge Cannabis und eine Cannabis-Pfeife bei sich, wovon ich keine Kenntnis hatte“, erklärte der zweimalige Gesamtweltcupsieger außerdem.

Geldstrafe wegen überhöhter Geschwindigkeit

Aus den Gerichtsunterlagen geht hervor, dass Miller eine Geldstrafe wegen überhöhter Geschwindigkeit bereits bezahlt hat. Er hoffe, teilte er mit, dass die Vorwürfe wegen eines „minderschweren Vergehens“ anhand der Fakten fallengelassen würden.