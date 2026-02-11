Vonn berichtet von dritter Operation

SID 11.02.2026 • 19:07 Uhr Der US-Skistar gibt ein weiteres Update - und zeigt sich erstmals seit dem folgenschweren Sturz in der Olympia-Abfahrt.

Skistar Lindsey Vonn hat sich erstmals seit ihrem schweren Unfall am vergangenen Sonntag bei der Olympia-Abfahrt wieder öffentlich gezeigt und ein weiteres Update gegeben. „Ich hatte heute meine dritte Operation und sie ist erfolgreich verlaufen“, schrieb die 41-Jährige bei Instagram und versah den Post mit zwei Fotos von ihrem Krankenbett und einem, das einen ganzen Rollwagen voller Blumen zeigt.

„Erfolg hat heute eine ganz andere Bedeutung als noch vor ein paar Tagen“, schrieb Vonn weiter: „Ich mache Fortschritte, und auch wenn es langsam vorangeht, weiß ich, dass alles gut wird.“ Eines der Fotos zeigt sie mit erhobenem Daumen im Krankenbett liegend, ihr schwer verletztes linkes Bein wird von einem externen Fixateur unterstützt.

Vonn dankte dem „unglaublichen medizinischen Personal“, ihren Freunden, ihrer Familie und ihren Fans für die „überwältigende Anteilnahme und Unterstützung aus aller Welt“. Weiter gratulierte sie dem US-Olympia-Team für die bisherigen Erfolge bei den Spielen von Mailand und Cortina, wo sie ihren zweiten Olympiasieg nach Abfahrtsgold 2010 angepeilt hatte.