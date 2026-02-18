Vonn trauert um ihren Hund Leo

SID 18.02.2026 • 15:53 Uhr Der schwer verunglückte Skistar erlebt schwierige Tage.

Lindsey Vonn muss nach ihrem folgenreichen Sturz bei den Olympischen Spielen einen weiteren harten Schlag verarbeiten. Die „Speed Queen“ trauert um ihren geliebten Hund Leo. Dies teilte die 41 Jahre alte US-Amerikanerin bei Instagram mit und zeigte sich auf Bildern aus früheren Zeiten mit dem Vierbeiner.

„Mein Junge ist am selben Tag verunglückt wie ich“, schrieb Vonn: „Es waren zuletzt unglaublich harte Tage. Wahrscheinlich die härtesten meines Lebens.“ Das Herz des zuvor erkrankten Leo habe versagt, sein Körper nicht länger mit seinem starken Geist mithalten können.

„Es wird eine Weile dauern, bis ich die Dinge emotional verarbeitet habe“, schrieb Vonn weiter: „Aber ich weiß, dass er immer bei mir sein wird.“