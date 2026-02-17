Newsticker
Nach Olympia-Horror: Vonn vermeldet frohe Botschaft

Emotionale Vonn-Botschaft

Über eine Woche nach der Horrorverletzung bei Olympia kann der US-Superstar gute Nachrichten verkünden.
Lindsey Vonn meldet sich nach ihrem schweren Sturz per Instagram mit einem Update aus dem Krankenhaus. Sie verkündet, dass sie weitere Operationen benötigt.
SID
Skistar Lindsey Vonn ist neun Tage nach ihrem folgenschweren Sturz bei den Olympischen Spielen in ihre Heimat zurückgekehrt.

Nach vier Operationen an ihrem linken Bein bedankte Vonn sich abermals für die fürsorgliche Betreuung nach ihrer schweren Verletzung bei der Abfahrt in Cortina d’Ampezzo.

Vonn bedankt sich bei Helfern in Italien

„Ein großes Dankeschön an alle in Italien, die sich so gut um mich gekümmert haben“, schrieb die 41-Jährige, die eine komplexe Fraktur des Schienbeins erlitten hatte und in der Klinik Ca’ Foncello in Treviso versorgt wurde.

Mindestens einen weiteren chirurgischen Eingriff muss Vonn noch über sich ergehen lassen. Trotz eines Kreuzbandrisses im linken Knie war Vonn auf der Jagd nach Gold in Italien an den Start gegangen und nach nur 13 Sekunden auf der Olimpia delle Tofane gestürzt. Die Speed-Queen, die bis zu den Olympischen Spielen in der laufenden Saison zwei Weltcupsiege in der Abfahrt errungen hatte, wollte in Cortina ihren zweiten Olympiasieg nach 2010 schaffen.

