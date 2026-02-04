Lindsey Vonn: Olympia-Abfahrt mit Kreuzbandriss – Wasmeier warnt

SID 04.02.2026 • 12:15 Uhr Eine Olympia-Abfahrt ohne Kreuzband? Möglich, meint die Ski-Legende.

Eine Olympia-Abfahrt ohne Kreuzband - geht das überhaupt? Und ist das nicht viel zu riskant? Doppel-Olympiasieger Markus Wasmeier beurteilt den geplanten Start der verletzten Lindsey Vonn bei den Winterspielen von Mailand und Cortina differenziert.

Cortina – ihr Wohnzimmer auf Schnee

„Grundsätzlich ist jeder Mensch irgendwann für sich selbst verantwortlich“, sagte die Ski-Legende bei Sport1 und betonte: „Für sie spricht aber, dass Cortina so etwas wie ihr Wohnzimmer ist. Dort hat sie viele Erfolge gefeiert, sie kennt die Strecke in- und auswendig. Sie weiß genau, was auf sie zukommt.“

Goldjagd trotz schwerer Knieverletzung

Vonn hat auf der Olympia-Piste in den Dolomiten, wo sie am Sonntag ihre zweite Abfahrtsgoldmedaille nach 2010 gewinnen will, zwölf Weltcup-Rennen gewonnen - so viele wie keine andere Skirennläuferin. Allerdings tritt sie bei den Winterspielen mit einem großen Handicap an: Bei einem Sturz bei der Weltcup-Abfahrt am vergangenen Freitag in Crans-Montana hatte sie einen Kreuzbandriss im rechten Knie und Knochenprellungen erlitten. Auch ihr Meniskus ist lädiert.

Zwischen Kampfgeist und Gesundheitsgefahr

Die schwere Verletzung schließt einen möglichen Erfolg laut Wasmeier allerdings nicht zwingend aus. „Ich kenne aus meiner aktiven Zeit einen Kollegen, der eine ganze Saison mit einem gerissenen Kreuzband gefahren ist“, sagte er. Aber ist das auch gesund? „Wenn die Verletzung zu lange besteht und die Muskulatur das Knie nicht ausreichend stabilisiert, kann es zu dauerhaften Schäden kommen.“