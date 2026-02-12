Weltmeister Schmid fit für Olympia

SID 12.02.2026 • 11:51 Uhr Riesenslalom-Spezialist Alexander Schmid meldet sich fit für Olympia.

Skirennläufer Alexander Schmid wird trotz einer noch recht frischen Knöchelverletzung bei den Olympischen Spielen in Bormio starten.

Das bestätigte der Deutsche Skiverband vor dem olympischen Riesenslalom am Samstag (10.00/13.30 Uhr im LIVETICKER).

Die Blessur „ist überwunden“, sagte Schmid: „Ich war inzwischen mehrmals auf Ski und habe zuletzt am Oberjoch trainiert.“

Schmid verletzte sich kurz vor Olympia-Start

Dass er es doch noch zu seinen dritten Winterspielen nach 2018 und 2022 geschafft habe, „ist für mich eine riesige Motivation“, sagte der Weltmeister im Parallel-Rennen von 2023. „Und da ich aktuell nicht zu den Favoriten zähle, kann ich befreit auffahren.“

Schmid hatte bei einem unterklassigen Rennen in Südtirol Mitte Januar einen Haarriss im Sprunggelenk erlitten. Bei der Olympia-Einkleidung wenige Tage später in München trug er eine Schiene und ging an Krücken.