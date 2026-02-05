Vater gestorben: Skispringer Forfang startet trotzdem bei Olympia

SID 05.02.2026 • 17:14 Uhr "Es war ein großer Wunsch meines Papas, dass ich zu den Spielen reise und unser gemeinsames Projekt zu Ende bringe", sagt der Norweger.

Skispringer Johann Andre Forfang geht trotz der Trauer um seinen Vater bei den Olympischen Spielen an den Start.

Die Familie des Norwegers verschob die Beisetzung von Hugo Forfang extra auf einen Zeitpunkt nach den Winterspielen. „Ich bin erleichtert, dass ich nicht zwischen Olympia und der Beerdigung wählen muss“, sagte Johann Andre Forfang dem Sender NRK.

Trauer um den Vater – Forfang will den Olympia-Traum erfüllen

Forfangs Vater war am vergangenen Wochenende im Alter von 68 Jahren gestorben. „Es war ein großer Wunsch meines Papas, dass ich zu den Olympischen Spielen reise und unser gemeinsames Projekt zu Ende bringe“, sagte der 30-Jährige: „Ich dachte ja, dass er während der Titelkämpfe noch hier sein würde. Es ist unwirklich und unglaublich schwer, dass er das nicht mehr miterleben darf.“

Vom Anzugskandal zur Herzensmission – Forfang springt für seinen Vater