Newsticker
Ergebnisse
Mediathek

Live TV
Originals
NEWS
ZEITPLAN
ERGEBNISSE
Skispringen>

Vater gestorben: Skispringer Forfang startet trotzdem bei Olympia

Forfang gedenkt verstorbenem Vater

"Es war ein großer Wunsch meines Papas, dass ich zu den Spielen reise und unser gemeinsames Projekt zu Ende bringe", sagt der Norweger.
Springt bei Olympia: Johann Andre Forfang
Springt bei Olympia: Johann Andre Forfang
© AFP/SID/Wojtek RADWANSKI
SID
"Es war ein großer Wunsch meines Papas, dass ich zu den Spielen reise und unser gemeinsames Projekt zu Ende bringe", sagt der Norweger.

Skispringer Johann Andre Forfang geht trotz der Trauer um seinen Vater bei den Olympischen Spielen an den Start.

Die Familie des Norwegers verschob die Beisetzung von Hugo Forfang extra auf einen Zeitpunkt nach den Winterspielen. „Ich bin erleichtert, dass ich nicht zwischen Olympia und der Beerdigung wählen muss“, sagte Johann Andre Forfang dem Sender NRK.

Trauer um den Vater – Forfang will den Olympia-Traum erfüllen

Forfangs Vater war am vergangenen Wochenende im Alter von 68 Jahren gestorben. „Es war ein großer Wunsch meines Papas, dass ich zu den Olympischen Spielen reise und unser gemeinsames Projekt zu Ende bringe“, sagte der 30-Jährige: „Ich dachte ja, dass er während der Titelkämpfe noch hier sein würde. Es ist unwirklich und unglaublich schwer, dass er das nicht mehr miterleben darf.“

Vom Anzugskandal zur Herzensmission – Forfang springt für seinen Vater

Forfang, einer der Protagonisten beim norwegischen Anzugskandal vor einem Jahr, hatte 2018 in Pyeongchang Einzel-Silber hinter Andreas Wellinger und Gold mit dem Team gewonnen. Die Spiele 2022 verpasste er wegen einer Coronainfektion. „Ab jetzt werde ich für den Rest meiner Karriere für meinen Vater springen“, sagte er.

Du hast einen Fehler gefunden oder möchtest uns Feedback geben? Schreibe uns gerne direkt hier!
Zur Startseite