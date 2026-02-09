Gold-Held Raimund im Mixed mit Hoffmann, Freitag und Reisch

SID 09.02.2026 • 22:05 Uhr Philipp Raimund gewinnt sensationell Gold von der Normalschanze. Der Olympiasieger führt am Dienstag das deutsche Team an, Katharina Schmid muss zuschauen.

Der frischgebackene Olympiasieger Philipp Raimund sowie Felix Hoffmann, Selina Freitag und Agnes Reisch treten für Deutschland als Skisprung-Mixed-Team bei den Olympischen Winterspielen in Mailand und Cortina an.

Dies teilte der DSV am Montagabend mit. Der gemischte Wettbewerb wird am Dienstag (ab 18.45 Uhr im LIVETICKER) in Predazzo ausgetragen.

Olympia: Nächste Medaille für Raimund?

Raimund hatte am Montagabend sensationell Gold im Wettbewerb auf der Normalschanze gewonnen, Hoffmann war 13. geworden.

Freitag (7.) und Reisch (9.) hatten am Samstag eine Einzelmedaille ebenfalls auf dem kleinen Bakken, von dem auch am Dienstag gesprungen wird, deutlich verpasst. Da Reisch mit Rückenproblemen zu kämpfen hat, war ihr Mixed-Start fraglich. Nun muss aber Rekordweltmeisterin und Fahnenträgerin Katharina Schmid zuschauen.