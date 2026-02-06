Olympia-Gold? Bundestrainer kennt das Gefühl

SID 06.02.2026 • 10:08 Uhr Der Bundestrainer der deutschen Skispringerinnen feierte auf der heutigen Olympiaschanze seinen größten Erfolg als Athlet.

Nein, mit den allerbesten Insider-Tipps konnte Heinz Kuttin seinen Athletinnen nicht dienen. „Diese neue 90-Meter-Anlage kennt ja fast noch niemand. Keiner weiß genau, wie sie funktionieren wird“, sagte der Bundestrainer der deutschen Skispringerinnen.

Doch wie sich gewinnen auf dieser Schanze anfühlt, auf der nach mehrmaligem Umbau am Samstag (18.45 Uhr) die erste Sprung-Entscheidung der Olympischen Winterspiele von Mailand und Cortina fällt – das konnte der Österreicher seinen vier Athletinnen um Fahnenträgerin Katharina Schmid ganz genau erzählen.

Gold-Wunder von Predazzo

Am 16. Februar 1991 feierte der gerade erst 20 Jahre alt gewordene Kuttin eben dort den größten Erfolg seiner Karriere, wurde auf der (damals noch kleineren) Normalschanze von Predazzo mit hauchdünnem Vorsprung Weltmeister.

Zu den Geschlagenen an diesem Tag gehörten Größen wie Jens Weißflog, Ernst Vettori und Dieter Thoma. Der heutige deutsche Männer-Bundestrainer Stefan Horngacher, wie Kuttin für Österreich am Start, lag als 22. weit zurück.

„Trainer Toni Innauer meinte nur, dass ich im zweiten Durchgang volles Programm springen soll, sonst wird es nichts“, sagte Kuttin, der kurz zuvor schon an der Seite von Horngacher Team-Gold gewonnen hatte, damals. Nur vier Jahre später beendete der Skisprung-Riese (1,92 m) seine Karriere.