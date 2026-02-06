Olympia 2026: Skisprung-Dominator sorgt für Verwunderung

SID 06.02.2026 • 10:23 Uhr Gold-Favorit Domen Prevc fehlt im ersten Olympia-Training – und sorgt damit bei der Konkurrenz für Verwunderung.

Das Fehlen von Topfavorit Domen Prevc im ersten Olympia-Training hat bei den deutschen Skispringern für Verwunderung gesorgt. „Die kleine Schanze hier ist nicht einfach. Vielleicht rächt sich das“, sagte Philipp Raimund nach den ersten drei Sprüngen auf der Normalschanze in Predazzo am Donnerstagabend.

Das slowenische Team um Weltmeister Prevc hatte sich entschieden, erst am Freitag nach Italien zu reisen.

Olympia 2026: Fahnenträger Prevc kommt erst zur Eröffnungsfeier

Prevc bleiben somit nur die drei Trainingssprünge am Sonntag, um sich vor der Entscheidung am Montag (19.00 Uhr) an die umgebaute Normalschanze zu gewöhnen. Am Donnerstag blieb er ebenso wie seine Teamkollegen Anze Lanisek und Timi Zajc in Planica. Zur Eröffnungsfeier reiste Prevc dann an, schließlich ist er gemeinsam mit seiner Schwester Nika Fahnenträger.