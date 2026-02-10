Kicker-Cousin fiebert mit Raimund: "Ganz viel Stolz"

SID 10.02.2026 • 14:06 Uhr Luca Raimund von Fortuna Düsseldorf erlebt den Gold-Coup am TV mit.

Skispringer Philipp Raimund ist mit seinem Olympia-Gold ganz oben angekommen, sein Cousin Luca ist mit Fortuna Düsseldorf eher im unteren Bereich der 2. Fußball-Bundesliga unterwegs. Beim Erfolg seines nun berühmten Familienmitglieds fieberte Luca Raimund kräftig mit. "Das erfüllt einen natürlich mit ganz viel Stolz, wenn es einer aus der Familie schafft", sagte der 20-Jährige der Rheinischen Post.

Während ein Großteil der Raimund-Family an der Schanze in Predazzo dabei war, saß Luca daheim vor dem Fernseher. "Ich habe mit meiner Familie telefoniert, während wir live geschaut haben. Die Freude war unglaublich", sagte der Rechtsaußen.