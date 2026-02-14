Newsticker
Ergebnisse
Mediathek

Live TV
Originals
Skispringen
Skispringen
NEWS
ZEITPLAN
ERGEBNISSE
Skispringen>

Letzter großer Wettkampf: Schmid hofft auf "ein Wunder"

Schmid hofft auf „ein Wunder“

"Vielleicht baut jemand die Schanze nochmal um", sagt die deutsche Fahnenträgerin vor der Entscheidung von der Normalschanze am Sonntag.
Noch nicht in Form: Katharina Schmid
Noch nicht in Form: Katharina Schmid
© AFP/AFP/JENS SCHLUETER
SID
"Vielleicht baut jemand die Schanze nochmal um", sagt die deutsche Fahnenträgerin vor der Entscheidung von der Normalschanze am Sonntag.

Skispringerin Katharina Schmid geht nach einem mäßigen Training ohne große Erwartungen in den letzten großen Wettkampf ihrer Karriere. „Ich hoffe auf ein Wunder. Vielleicht passiert etwas Cooles über Nacht. Vielleicht baut jemand die Schanze nochmal um“, sagte die deutsche Fahnenträgerin vor der Entscheidung von der Großschanze am Sonntag (18.45 Uhr/ZDF und Eurosport) mit einem Augenzwinkern.

Die siebenmalige Weltmeisterin Schmid belegte am Samstag in den letzten drei Trainingsdurchgängen nur die Plätze 15, 30 und 14. „Ich komme einfach nicht klar. Ich komme mit meiner Position nicht durch den Radius. Es ist ganz komisch für mich“, sagte die 29-Jährige, die nach der Saison ihre Karriere beendet.

Schmid hatte von der kleinen Schanze den 16. Platz belegt, im anschließenden Mixed hatten Selina Freitag und Agnes Reisch den Vorzug erhalten.

Am Sonntag wird erstmals eine Olympiasiegerin von der Großschanze gekürt. Beste Deutsche im Training war die WM-Zweite Selina Freitag auf den Rängen neun, fünf und sieben. Die Norwegerin Eirin Maria Kvandal gewann zwei Durchgänge, den letzten entschied Weltmeisterin Nika Prevc aus Slowenien für sich.

Du hast einen Fehler gefunden oder möchtest uns Feedback geben? Schreibe uns gerne direkt hier!
Zur Startseite