Mixed-Team um Raimund zur Halbzeit Vierter

SID 10.02.2026 • 19:45 Uhr Eine Medaille ist nach vier von acht Sprüngen noch in Reichweite.

Skispringer Philipp Raimund greift 24 Stunden nach seinem sagenhaften Olympiasieg im Einzel auch mit dem deutschen Mixed-Team nach einer Medaille. Raimund, Felix Hoffmann, Selina Freitag und Agnes Reisch liegen nach dem ersten Durchgang von der Normalschanze in Predazzo zwar nur auf Platz vier, Bronze ist aber durchaus noch in Reichweite.

Mit 502,1 Punkten hat das DSV-Quartett umgerechnet rund vier Meter Rückstand auf das drittplatzierte Norwegen (510,8). Slowenien (526,9), das vor vier Jahren in Peking triumphiert hatte, führt mit Topstar Domen Prevc vor Japan (517,2).

Raimund mit 98,0 m und Hoffmann mit 100,5 m zeigten solide, allerdings keine überragenden Leistungen. Reisch sprang mit 95,5 m gut, die 91,5 m von Vizeweltmeisterin Freitag waren aber enttäuschend.