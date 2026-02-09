Olympia 2026: ARD-Moderatorin weint nach Raimunds Gold-Coup

Philipp Heinemann 09.02.2026 • 21:52 Uhr Der sensationelle Olympiasieg von Philipp Raimund sorgt für emotionale Szenen - auch ARD-Moderatorin Lea Wagner kann die Tränen nicht zurückhalten.

Bei der deutschen Gold-Sensation von Philipp Raimund ist kein Auge trocken geblieben. Nach dem dramatischen Sprung ins Skisprung-Glück wurde selbst eine Moderatorin der ARD von ihren Emotionen überrollt.

Als der Triumph feststand, strahlte Lea Wagner zwar zunächst halbwegs gefasst in die Kameras, doch TV-Experte Sven Hannawald erkannte ihren Gefühlsausbruch sofort.

„Ja, wir können es, glaube ich, selbst noch nicht so richtig fassen ...“, sagte Wagner, ehe sie von ihrem Nebenmann unterbrochen wurde. Der ohnehin völlig euphorisierte Hannawald rief: „Tom, ich sehe Pippi in den Augen!“

ARD-Moderatorin weint - und denkt an Raimund-Ansage zurück

Gemeint war Kommentator Tom Bartels, mit dem Hannawald kurz zuvor den Coup des neuen deutschen Olympia-Stars bejubelt hatte. Wagner lachte ergriffen und meinte: „Ja, wir haben ein bisschen geweint.“

Hannawald daraufhin: „Schön, oder? Sensationell einfach. Dass man sowas erleben kann, wirklich sensationell.“

Wagner erinnert an enttäuschenden Moment

Wagner erinnerte im Moment der allgemeinen Glückseligkeit dann noch an einen eher enttäuschenden Moment in der Karriere Raimunds zurück.

„Vor allem: Es ist ihm so zu gönnen. Ich hatte eben ein Bild vor Augen, als er nach der Tournee so erkältet war. Der war so krank, konnte kaum sprechen. Und er hat uns angeguckt mit seiner krächzenden Stimme und hat gesagt: ‚Naja, es gibt ja noch ein Highlight, es gibt ja noch Olympia diese Saison.‘ Und jetzt macht er DAS."