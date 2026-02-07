Olympia 2026: "Habe ich gar nicht verstanden" - Deutsche kritisiert Jury-Entscheidung

Johannes Vehren 07.02.2026 • 21:26 Uhr Juliane Seyfarth scheidet beim Springen von der Normalschanze bei den Olympischen Winterspielen nach dem ersten Durchgang aus. Sie ärgert sich über die Verhältnisse während ihres Versuchs.

Ärger bei Juliane Seyfarth! Die deutsche Skispringerin hat mit ihrem ersten Versuch nicht die Top 30 erreicht und ist damit beim Springen von Normalschanze bei den Olympischen Winterspielen bereits vorzeitig ausgeschieden.

Mit der Weite von 88 Metern und 106,9 Punkten landete die Deutsche auf dem 32. Platz. Die letzte Qualifikantin für den zweiten Durchgang erreichte 108,6 Punkte.

Olympia: Ärger über die Sprungverhältnisse

Seyfarth ärgerte sich über die Verhältnisse während ihres Sprungs und kritisierte die Jury-Entscheidung: „Es war sehr schade. Ich hatte echt Pech, weil direkt vor mir gleich zwei Luken verkürzt wurden, was ich gar nicht verstanden habe, weil ich trotzdem Rückenwind hatte – und die Luken hier sind groß."

Sie fügte hinzu: „Also das war schon echt schwierig. Es war schade, weil es super knapp ist.“