Olympia 2026: Medaillenanwärter im Skispringen disqualifiziert!

Julius Schamburg 14.02.2026 • 20:08 Uhr Schlechte Nachrichten für Daniel Tschofenig. Der Österreicher wird im Skispringen von der Großschanze disqualifiziert.

Disqualifikation beim olympischen Skispringen von der Großschanze: Der Österreicher Daniel Tschofenig ist nach dem ersten Durchgang disqualifiziert worden. Er war mit einem zu großen Schuh gesprungen. (LIVETICKER)

Nach dem ersten Durchgang lag Tschofenig ursprünglich auf Rang acht und durfte sich eigentlich noch leise Hoffnungen auf eine Medaille machen. Es folgte noch vor dem zweiten Durchgang die bittere Nachricht für den Medaillenanwärter, dass der Wettbewerb für ihn nun beendet ist.

Hannawald: „Das ist verboten“

Es ist die erste Disqualifikation im Skispringen bei den Olympischen Spielen 2026. Die österreichische Zeitung Krone berichtet, dass der Schuh um vier Millimeter zu groß gewesen sei und schrieb von einem „Drama im Skispringen“.

„Das ist verboten. Ich sehe, dass Tschofenig schon versucht, alles zu finden, weil er sich für sich selber leider im Kreis dreht. Er hat schon andere Zeiten hinter sich. Er weiß nicht, was er gerade machen soll. Es war ein anderer Schuh, ich will ihm jetzt nicht unterstellen, dass es Absicht war“, sagte Experte Sven Hannawald in der ARD.

Ob ein größerer Schuh den Athleten einen Vorteil verschafft? „Wenn man größere Schuhe nimmt, wandert die Skispitze nach vorne. Dann hat man in der Luft mehr Vorderski“, klärte Hannawald auf.

Zu viel am Material herumgetüftelt?

Das Portal Heute.at berichtet: „Nach verkorksten Trainings hatte der Kärntner viel am Material herumgetüftelt und dabei wohl das Reglement aus den Augen verloren.“

Tschofenig hatte vor etwas mehr als einem Jahr noch die Vierschanzentournee 2024/25 gewonnen. Auf der Normalschanze landete er beim Gold-Coup von Philipp Raimund auf dem 9. Platz.