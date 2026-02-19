Olympia 2026: Schreckmoment beim Skispringen

Daniel Höhn 19.02.2026 • 15:16 Uhr Während des Skispringens der nordischen Kombinierer bei den Olympischen Winterspielen kommt es zu einem Zwischenfall, der glücklicherweise glimpflich ausgeht.

Bei den Olympischen Winterspielen ist es während des Skispringens der nordischen Kombinierer zu einem Schreckmoment gekommen.

Als der US-Amerikaner Benjamin Loomis gerade vom Schanzentisch losfuhr, wurde er von einem Mitarbeiter mit einem Schneebläser an der Schulter getroffen. Zu diesem Zeitpunkt war Loomis immerhin bereits 50 km/h schnell.

Olympia: „Zum Glück traf es nur meine Schulter“

„Als ich losgelassen wurde, fragte ich mich, ob er sich noch bewegen würde. Es tat nicht weh, es hinterließ nur einen Abdruck auf meinem Anzug. Zum Glück traf es nur meine Schulter. Wäre es mir ins Gesicht gefallen, wäre es eine ganz andere Geschichte gewesen“, berichtete Loomis.

Trotz des Vorfalls sprang er auf 116 Meter, weshalb auch kein Einspruch der Amerikaner folgte. „Ich nehme an, dass hier ein Kommunikationsproblem vorgelegen hat. Es ist schon etwas ärgerlich, wenn ich längst abgewinkt habe und Ben bereitsteht, aber trotzdem noch Schneebläser auf der Strecke herumstehen. Das ist echt nervig“, sagte Loomis-Trainer Emil Wilhelmsen.

Ähnlich wie Loomis war es seinem Landsmann Jason Colby in Zakopane ergangen. Der Grund dafür sind offenbar Kommunikationsprobleme. Da die Schanzenmitarbeiter nur auf die Spur und nicht auf den Schanzentisch schauen, bekommen sie ein Kommando, wann sie die Bläser wegnehmen müssen.

FIS bedauert den Zwischenfall

Aufgrund der Lautstärke der Bläser hat der Mitarbeiter den Hinweis diesmal aber überhört.