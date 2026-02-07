Olympia 2026: Skispringen der Frauen heute live im Free-TV, Stream und Ticker

SPORT1 07.02.2026 • 15:45 Uhr Bei den Olympischen Spielen 2026 steigt am Samstag das Skispringen der Frauen von der Normalschanze.

Der Samstagabend bei den Olympischen Winterspielen 2026 hält die erste Entscheidung im Skispringen bereit. Ab 18.45 Uhr (im LIVETICKER) messen sich die Frauen von der Normalschanze.

Für Deutschland geht ein Quartett auf Medaillenjagd. Neben Fahnenträgerin Katharina Schmid werden Selina Freitag, Agnes Reisch und Juliane Seyfarth im Predazzo Ski Jumping Stadium in Val di Fiemme an den Start gehen.

Olympia 2026, Skispringen: So kann das Springen der Damen live verfolgt werden

Zu den Favoritinnen auf Gold gehören die deutschen Starterinnen allerdings nicht. Topfavoritin ist die Slowenin Nika Prevc, die mit 486 Punkten Vorsprung den Gesamtweltcup der Frauen anführt. Auch der Japanerin Nozomi Maruyama werden gute Chancen eingeräumt.